Udinese, Sottil rinnova fino al 2024

L'allenatore resterà sulla panchina dei friulani anche la prossima stagione dopo la firma del nuovo contratto

19-05-2023 15:10

L’Udinese prosegue nel segno della continuità. L’allenatore Andrea Sottil ha infatti rinnovato il contratto per un altro anno, la nuova scadenza è fine giugno 2024. Resterà sulla panchina dei friulani, dunque, altri dodici mesi. La società è evidentemente soddisfatta del lavoro portato avanti in questa stagione. Come si evince anche dal comunicato in cui vengono fatti “gli auguri di un proficuo lavoro insieme e il raggiungimento dei migliori risultati”.

A tre turni dalla conclusione del campionato, l’Udinese è in 12esima posizione con 46 punti, frutto di 11 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte.