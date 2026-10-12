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Udinese 2026-27, ingaggi e stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa dell'Udinese 2026-27: quanto guadagnano Zaniolo, Davies, Alaba, Solet

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Redazione

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L’Udinese 2026-27 ha portato il suo monteingaggi a circa 32milioni di euro lordi, almeno stando a quanto riferiscono alcuni siti specializzati come Capology.com. Il giocatore più pagato è l’ex enfant prodige, Nicolò Zaniolo che è stato eguagliato in questa particolare classifica interna, da un grande calciatore come David Alaba, arrivato in Friuli per chiudere una prestigiosa carriera: per entrambi un ingaggio da 3,3 milioni lordi. Dietro di loro l’attaccante Davis che ha rinnovato con un congruo aumento così come lo svedese Karlstrom. Relativamente poco alti gli ingaggi di alcuni ottimi elementi come Ekkelenkamp, il difensore Solet e il giovanissimo Matteo Palma già nel mirino di diversi club importanti.

Udinese 2026-27, gli ingaggi di Zaniolo, Alaba, Solet, Okoye e tutti gli altri giocatori bianconeri

Giocatore Ingaggio lordo
Mln €
Nicolò Zaniolo 3,3
David Alaba 3,3
Keinan Davis 1,9
Mergem Vojvoda 1,8
Jesper Karlström 1,8
Christian Kabasele 1,6
Hassane Kamara 1,5
Jurgen Ekkelenkamp 1,3
Giorgi Chakvetadze 1,3
Oumar Solet 1,3
Jakub Piotrowski 1,1
Enzo Ebosse 1
Vakoun Bayo 0,9
Alessandro Zanoli 0,9
Sandi Lovric 0,9
Maduka Okoye 0,9
Unai Gomez 0,9
Nicolò Bertola 0,7
Matteo Palma 0,7
Idrissa Gueye 0,7
Lennon Miller 0,7
Bartosz Mrozek 0,7
Lazar Jovanovic 0,5
Oier Zarraga 0,4
Daniele Padelli 0,3
Fonte: da dati Capology.com

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