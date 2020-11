L’Udinese 20120-21 continua nella recente tradizione di squadra dagli ingaggi abbastanza modesti e dall’attenzione al mercato internazionale. Il club della famiglia Pozzo quest’anno spende circa 15milioni per gli stipendi dei suoi calciatori. Nella classifica il fuoriclasse in rosa cioè l’argentino dePaul quest’anno si contende la palma del più pagato con l’ex Juve Pereyra e l’ex Milan Deulofeu. Solo questi 3 giocatori prendono più di un milione di euro di ingaggio all’anno. Poi ci sono Okaka e Lasagna, tra i pochi italiani in rosa, che hanno ingaggi di poco inferiori al milione. Tutti gli altri galleggiano tra i 40mila euro annui di Palumbo e i 700mila di Nestorovski. Il promettente regista Mandragora, ancora in orbita Juve, prende un ingaggio di 600milioni.

Udinese 2020-21, gli ingaggi di DePaul, Deulofeu, Lasagna, Mandragora e tutti gli altri giocatori bianconeri

Giocatore Ingaggio Rodrigo de Paul 1 Roberto Pereyra 1 Gerard Deulofeu 1 Stefano Okaka 0,8 Kevin Lasagna 0,7 Ilija Nestorovski 0,7 Juan Musso 0,6 Bram Nuytinck 0,6 Rodrigo Becão 0,6 Sebastien De Maio 0,6 Tolgay Arslan 0,6 Rolando Mandragora 0,6 Samir 0,5 Jens Stryger Larsen 0,5 Marvin Zeegelaar 0,5 Walace 0,5 Ignacio Pussetto 0,5 Fernando Forestieri 0,5 Thomas Ouwejan 0,4 Kevin Bonifazi 0,4 Nahuel Molina 0,3 Hidde ter Avest 0,3 Mato Jajalo 0,3 Jean-Victor Makengo 0,3 Simone Scuffet 0,25 Nícolas 0,2 Sebastian Prödl 0,2 Mamadou Coulibaly 0,2 Martin Palumbo 0,04

SPORTAL.IT | 11-11-2020 14:16