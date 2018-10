Udinese, Stryger Larsen rinnova

Buone notizie in casa Udinese.

Il Direttore Generale Franco Collavino e il Responsabile dell’area tecnica hanno ufficializzato il rinnovo del contratto di Jens Stryger Larsen. Il terzino danese, classe ‘91, ha firmato fino al 2022.

Una mossa strategica per il club bianconero che allontana, in queste modo, tutte le pretendenti per il difensore ex Austria Vienna. In primis, la Lazio: il direttore sportivo Tare aveva presentato una proposta nelle scorse settimane, ricevendo però un no secco da parte della dirigenza bianconera.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 17:20