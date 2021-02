Udinese-Verona 2-0: Silvestri fa e disfa, Deulofeu da urlo

L’ Udinese sbatte contro Silvestri, poi lo ringrazia. Nonostante le molteplici conclusioni, in una gara a senza unico che ha visto il Verona in grande difficoltà sopratutto nel primo tempo, bianconeri senza reti grazie alla grande prova del portiere ospite, fino all’autorete dello stesso a fine gara.

Prima frazione da urlo per il portiere del Verona, insuperabile in ogni conclusione dei padroni di casa. Scatenato Deulofeu, che si è visto però parare una doppia ottima iniziativa alla mezzora: difesa ospite in difficoltà ma portiere di Juric attento in uscita e sulla linea di porta.

Bombardato dai tiri dei bianconeri, Silvestri si è trasformato in uomo ragno, respingendo i tiri di Walace e Larsen, nonchè l’ennesimo tentativo dell’ispirato Deulofeu: parata da urlo sulla punizione dello spagnolo e mani nei capelli per tutti i compagni, increduli.

Nella ripresa Juric, per nulla soddisfatto del primo tempo dei suoi, ha provato a cambiare largamente, inserendo Ilic, Lovato e Magnani. La retroguardia stavolta regge bene l’urto dell’attacco bianconero, stremato psilogicamente dagli innumerevoli tentativi infruttosi nei primi 45′.

Il Verona ha poche idee rispetto al solito, ma l’Udinese non riesce più a rendersi pericolosa, nemmeno con i cambi operati da Gotti. Juric resiste così ad una gara che sembrava potersi mettere malissimo con la mole di occasioni create dai bianconeri.

Per riuscire a cambiare il risultato, solamente un episodio, che di fatto arriva al minuto 83. Proprio l’uomo di gran lunga migliore fino a quel momento, decide la gara in maniera negativa: azione personale di Deulofeu, conclusione su cui SIlvestri pasticcia, spedendo il pallone alle sue spalle.

Da top assoluto, Silvestri viene scavalcato nella lista dei migliori da Deulofeu, grazie al goal che chiude la gara in extratime: rinvio sbagliato di Magnani, Deulofeu riceve da Molina, rasoterra preciso per il 2-0 con cui si chiude la gara.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

UDINESE-VERONA 2-0

MARCATORI: 83′ aut. Silvestri, 91′ Deulofeu

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Bonifazi 6, Nuytinck 6, Samir 6.5; Stryger Larsen 6, Pereyra 6 (46′ Nestorovski 5.5), Walace 5.5, Arslan 6 (76′ Makengo), Zeegelaar 6 (71′ Molina 6); Llorente 6 (76′ Okaka sv), Deulofeu 7.5.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Dawidowicz 5.5 (45′ Lovato 6), Gunter 5.5 (45′ Magnani 6), Dimarco 6; Faraoni 5.5, Tameze 5.5 (88′ Colley sv), Barak 5.5, Lazovic 5.5; Lasagna 5 (45′ Ilic 6), Zaccagni 5 (74′ Bessa 6); Kalinic 5.

Arbitro: Santoro

Ammoniti: Tameze (V), Zaccagni (V), Arslan (U), Llorente (U), Dawidowicz (V), Faraoni (V)

Espulsi: –

OMNISPORT | 07-02-2021 17:04