Udinese, Zico: "Peccato non aver mai vinto il campionato"

05-06-2022 17:30

L’indimenticato campione dell’Udinese e della nazionale brasiliana Zico, che in questi giorni si trova in Friuli, ha partecipato alla trasmissione di Federico Buffa, durante la quale ha ricordato i tempi italiani:

“Per quale motivo non sono riuscito a conquistare lo scudetto a Udine? La squadra patì tanto l’addio di Dal Cin, qualcosa si ruppe dentro dello spogliatoio. Sono certo che quell’anno, se Franco fosse restato, avremmo avuto la possibilità di vincere. Adesso si dice che l’anno giusto sarebbe potuto essere quello del Verona ma penso che in quell’anno eravamo davvero forti. C’era un mix tra giovani ed esperti. C’ero io, Causio, Galparoli che era un difensore complicato da superare pure in allenamento, Ferrari che era per noi l’allenatore perfetto. Rimane sempre un peccato non aver alzato un trofeo con questa maglia.

La sfida con il Napoli di Maradona? Diego rubò la partita a Udine. In quell’occasione mi arrabbiai molto non tanto con lui ma con l’arbitro Pirandola. Non era possibile non vedere quella rete di mano. Era la destra, improbabile che il guardalinee non abbia visto niente. Non solamente il gol di mano ma era anche fuorigioco. Anni dopo dissi a Diego che si era allenato per la mano de dios con cui fece vincere il mondiale all’Argentina“.