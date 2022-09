Udinese, Zico: "Si può sognare lo scudetto"

24-09-2022 19:38

Al Festival di Trento, Zico ha parlato così del suo Brasile in vista del Mondiale: “Bisogna essere ottimisti, tutta la Nazionale gioca in Europa e ha molto successo. Tutte le big europee hanno brasiliani, come il Real Madrid che ha vinto tante Champions. Dobbiamo avere fiducia. I favoriti del Mondiale? Io volevo una finale Brasile-Inghilterra”.

L’Udinese ora vola e Zico non può che sorridere: “Sono contento, dopo tanto tempo la mentalità dell’Udinese di sognare per uno scudetto è tornata. L’Udinese prima comprava giocatori per venderli ad altri club, mentre quest’anno la squadra può pensare a giocarsi lo scudetto e fa bene al calcio”.

Sulla crisi della Nazionale italiana, Zico ha concluso: “Mi dispiace, l’Italia è una squadra forte nel mondo del calcio ed è difficile capire come non sia al Mondiale, come quadre come il Brasile, la Francia, la Germania”.