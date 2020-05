Uefa in pressing sulla ripresa dei campionati

La Uefa "vorrebbe ricevere il più presto possibile le informazioni" dalle federazioni per il riavvio dei campionati "entro il 25 maggio, ma comprendiamo che i piani dettagliati potrebbero non essere completamente disponibili a causa di una serie di vincoli esterni", lo spiega la Uefa all'Adnkronos, sulla possibilità di una revoca del termine del 25 maggio per il calendario della ripresa dei vari campionati, tra cui quello italiano.

La Uefa "si aspetterebbe comunque di ricevere almeno alcune indicazioni sulla potenziale via da seguire prevista dalle federazioni nazionali e dai campionati entro tale data".

SPORTAL.IT | 13-05-2020 22:22