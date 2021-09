UEFA, la Bundesliga contro il nuovo FPF

La Bundesliga in toto contro la riforma del Fair Play Finanziario proposta dalla UEFA nella persona del suo Presidente Aleksander Ceferin. Le accuse princiapali rivolte a questa nuova forma di FPF sono tre.

Prima di tutto il break-even rule”, per la quale i proprietari posso coprire soltanto perdite fino a 30 milioni. Saranno ovviamente avvantaggiati i club con grandi investitori come il PSG e il Manchester City. Dato che la maggior parte dei club tedeschi sono auto-finanziati e con una larga partecipazione dei tifosi, sarebbe veramente un duro colpo per il campionato, col rischio di lasciare: “’intero campionato tedesco nella polvere”.

La seconda obiezione è per il il salary cap, che però si applicherà solamente ai 25 giocatori inseriti nelle liste UEFA. Con questa norma, che il rischio che i grandi club possano praticamente costituire una “seconda squadra” per disputare i campionati nazionali, giocatori che non influirebbero quindi sul salary cup.

Infine la Luxury Tax, cioè una multa per i club che violano le regole del FFP, che verrebbe poi ridistribuita tra i membri. Questa, evidentemente, sarebbe solamente una microscopica goccia nell’oceano dei grandi proprietari, e non rappresenterebbe alcun tipo di deterrente per infrangere le regole finanziarie.

OMNISPORT | 20-09-2021 13:03