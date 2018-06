Uefa, ecco la stangata: l'ultimo appello del Milan

Un anno senza coppe europee, più un secondo con la condizionale: è questa, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, la sentenza che l’Uefa infliggerà al Milan nelle prossime ore per la violazione del Fair Play finanziario. Si prospetta un danno economico e soprattutto d’immagine notevole per il club rossonero, che sui social ha voluto mandare un chiaro messaggio al massimo organismo europeo del calcio.

“Lo scorso aprile il Milan stava lottando (e soffrendo) per un posto in Europa League conquistato all’ultima giornata” – si legge nel video postato su Twitter dal Diavolo – “.Da allora abbiamo rinnovato la rosa dei giocatori realizzando la squadra più giovane della Serie A. La quarta più giovane in Europa (media 24,6 anni)”.

“Abbiamo investito più di 200 milioni di euro per aprire un nuovo ciclo. Ad un anno di distanza il valore dell’investimento è rimasto inalterato ed il valore di mercato della rosa è il terzo della Serie A”.

“Abbiamo conquistato la fase a gironi della prossima Europa League e due finali di Coppa Italia (Prima Squadra e Primavera). Stiamo riqualificando Milanello, parteciperemo al prossimo campionato di Serie A femminile”.

“Abbiamo aderito all’iniziativa della Figc delle squadre B, e se rientreremo nella graduatoria parteciperemo al prossimo campionato di Lega Pro con i nostri Under 21”.

“Abbiamo subito puntato a dare maggiore efficienza alla nostra organizzazione, per gestire il club in modo virtuoso, trasperente e respondabile”.

“Nonostante all’indomani del ‘closing’ due degli sponsor principali (Audi e Adidas) abbiano risolto il loro contratto con il Milan, chiuderemo il bilancio con 20 milioni di euro in più”.

“L’ebitda (margine operativo lordo ndr) del Milan, inclusi i trasferimenti estivi, sarà positivo per 28 milioni, e migliore dell’anno scorso di 50 milioni, centrando quanto previsto nel business plan presentato alla Uefa”.

“Abbiamo abbattuto i costi di gestione di 6 milioni di euro. Il monte salari della squadra era già inferiore al 60% dei ricavi, proprio grazie ad investimenti mirati prevalentemente su giocatori giovani e di prospettiva”.

“Abbiamo investito sempre nel sistema calcio con una policy chiara e rigorosa nelle negoziazioni. Il nostro azionista ha fatto in un anno 88 milioni di aumenti di capitale (non prestiti) elevando il valore patrimoniale del club”.

“Il Milan ha rispettato tutte le scadenze di pagamento e sta puntando concretamente ad un assetto ancora più stabile e florido”.

“Tutti fatti ispirati ad un solo mantra: lavorare per il futuro del Milan, valore aggiunto del calcio mondiale”.

“Il Milan è pronto a pagare per gli errori commessi in passato. Ispirati dai più alti valori dello sport, abbiamo il massimo rispetto delle regole”.

“Ci aspettiamo equità, giudizi basati sui fatti, regole uguali per tutti”.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 07:40