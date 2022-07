Uefa Women's Euro 2022: a Wembley è record

31-07-2022 22:22

L’edizione degli Europei di Calcio femminile d’Inghilterra 2022 andati in archivio con la finale di Wembley di quest’oggi, nel quale le padrone di casa si sono imposte sulla Germania per 2-1 solo al 110′ del tempo supplementare, rimarrà anche negli annali della Storia del Calcio. Secondo i dati provenienti dalla UEFA, ad assistere alla finale di Wembley vi erano presenti ben 87.192 persone. Si tratta di un vero e proprio record per la competizione europea di categoria, ma questo dato è ancora più significativo poichè un numero così elevato di spettatori non si era mai registrato neanche in un atto conclusivo degli Europei maschili. Lo scorso anno nello stesso stadio londinese, nella finale tra Inghilterra ed Italia, si contarono solo – si fa per dire – 67.173 spettatori.