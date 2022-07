UEFA Women's Euro 2022: Alexandra Popp e Beth Mead si contendono il titolo di capocannoniere

28-07-2022 10:13

Fonte: UEFA via Getty Images

Alexandra Popp ha detto che sarebbe “la ciliegina sulla torta” se vincesse il Golden Boot e la Germania sollevasse il trofeo nella finale di Euro 2022 di domenica contro l’Inghilterra.

La Popp sembra essere in lotta diretta con l’inglese Beth Mead per il premio di capocannoniere, con entrambe le giocatrici che hanno segnato sei gol in cinque partite.

Dopo essere rientrata da un lungo periodo di stop per infortunio al ginocchio, la 31enne capitana della Germania ha istintivamente messo la vittoria del torneo molto al di sopra della prospettiva di un riconoscimento individuale.

Ha trasformato due cross di Svenja Huth, uno con un’elegante volée e l’altro con un potente colpo di testa, e grazie a lei la Germania ha battuto la Francia per 2-1 nella semifinale di ieri sera.

Mead è stata invece tra i marcatori dell’Inghilterra che martedì ha sconfitto la Svezia per 4-0, diventando la prima squadra a qualificarsi per la finale di Wembley.

Il gol di Popp nel primo tempo l’ha resa la prima giocatrice nella storia degli Europei femminili a segnare in cinque partite consecutive, avendo segnato anche in ognuna delle quattro precedenti vittorie della Germania. È stato inoltre il 100° gol della Germania nella storia del torneo, diventando così la prima squadra a raggiungere le 100 reti.

La Germania ha raggiunto la finale degli Euro femminili in nove delle sue 11 partecipazioni al torneo, fallendo solo nel 1993 e nel 2017.