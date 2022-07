Uefa Women's Euro 2022: il programma del 16 luglio

16-07-2022 15:06

Prosegue il terzo ed ultimo turno dei gironi eliminatori degli europei femminili di scena in Inghilterra.

Quest’oggi sarà la volta del Girone B, con due partite in contemporanea alle ore 21.

La sfida di cartello di questa terza tornata di gare è Danimarca-Spagna, con le iberiche che hanno a disposizione due risultati su tre per la qualificazione, mentre le danesi devono solo vincere per staccare il pass per i quarti di finale.

Germania-Finlandia è invece una sfida valida solo ai fini della statistica: le tedesche scenderanno in campo con un ampio turnover forti del primo posto sicuro e della qualificazione già avvenuta. Dall’altra parte le finlandesi, pur già eliminate, hanno l’obiettivo di uscire di scena a testa alta cercando di ottenere almeno un pareggio.

Entrambe le partite si potranno seguire su SKY e Rai Sport.