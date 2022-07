Uefa Women's Euro 2022: il programma di giovedì 14 luglio

14-07-2022 11:31

Volge alla conclusione anche il secondo turno dei gironi eliminatori degli Europei di Calcio femminile di scena in Inghilterra.

Quella di oggi è una giornata decisiva per il cammino nel torneo delle ragazze di Milena Bertolini. Dopo la sonora sconfitta per 5-1 contro la Francia di domenica 10 luglio, pur contro un avversario di caratura internazionale e con un percorso per il movimento femminile già tracciato da diversi anni, per Gama e compagne vincere è l’imperativo di oggi, in un’altra partita non semplice contro l’Islanda della neo bianconera Gunnarsdottir. Il match avrà inizio alle ore 18.00 con diretta su Sky Sport e Rai 1.

In serata, alle 21, toccherà a Francia-Belgio, con le transalpine che in caso di successo staccheranno il biglietto per i quarti di finale con un turno d’anticipo. Questo match sarà proposto sempre da Sky Sport e Rai Sport +.