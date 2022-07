UEFA Women's Euro 2022: l'allenatore della Norvegia si dimette

19-07-2022 19:43

Martin Sjogren ha deciso di lasciare l’incarico di allenatore della Norvegia femminile in seguito alla sua pessima figura fatta a Euro 2022. Ci si aspettava molto dalla Norvegia, due volte campione d’Europa, dopo che Ada Hegerberg era tornata a far parte della selezione nordica.

Tuttavia, dopo la vittoria iniziale per 4-1 contro l’Irlanda del Nord, la Norvegia ha subito una terribile sconfitta da record per 8-0 per mano dell’Inghilterra, padrona di casa. Dopo di che ha perso anche 1-0 contro l’Austria ed è stata eliminata dal torneo.

La Federazione calcistica norvegese ha confermato oggi che Sjogren , in carica dal 2016, e l’assistente Anders Jacobson hanno lasciato il proprio ruolo.

“Avere l’opportunità di guidare la nazionale norvegese per cinque anni e mezzo, compresi tre tornei, è stato un momento speciale nella mia carriera di allenatore”, ha dichiarato Sjogren, “e porto con me molte esperienze positive e di sviluppo dal mio periodo in Norvegia. Le premesse prima di questo torneo erano chiare e avevamo grandi ambizioni. Quando i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative, è stata una soluzione naturale quella di separare le nostre strade”.