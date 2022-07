Uefa Women's Euro 2022, Malagò: "Delusione? Esagerato"

19-07-2022 14:15

La Nazionale italiana di volley è stata eliminata dall’Europeo di Calcio femminile dopo la sconfitta contro il Belgio. L’obiettivo minimo, non centrato erano i quarti eppure non bisogna farne una tragedia.

Parola del numero uno del Coni, Giovanni Malagò che ha parlato al termine della Giunta: “La parola delusione è esagerata per l’eliminazione della nazionale femminile agli Europei: c’era l’aspettativa di passare il turno, non bisogna negarlo, ma lo sport ci ha insegnato, basti pensare all’atletica, che non si può passare da essere fenomeni a essere scarsissimi”.

E poi conclude: “Bisogna rimanere con piedi per terra”.