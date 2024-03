UFC, McGregor prepara il ritorno: White dà il via libera a “The Notorious” dopo il suo debutto da attore in Road House

Conor McGregor è pronto a tornare e la UFC è pronta a ritrovare uno dei suoi protagonisti più famosi: l’irlandese intanto ha anche debuttato come attore ne film Road House accanto a Jake Gyllenhaal

22-03-2024

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Preparate i popcorn perché Conor McGregor si sta preparando a tornare. Il lottatore irlandese aveva annunciato a sorpresa la sua ambizione di tornare nell’ottagono già il prossimo giugno e dopo un paio di giorni arriva la conferma da parte del numero uno della UFC, Dana White. E’ ancora presto parlare di date ma il ritorno sembra ormai cosa fatta. E per un po’ la carriera di attore va in secondo piano.

McGregor: l’annuncio in diretta tv

Per Conor McGregor si tratta dell’ennesimo ritorno da un “ritiro” in cui forse non ha creduto mai veramente nessuno. Un paio di giorni fa, nel corso di un’intervista con ESPN, il lottatore irlandese ha rivelato la sua intenzione di tornare nell’ottagono: “Mi stavo preparando ma non ho ottenuto nulla in cambio e in un certo senso mi sono ritirato. Ma ora sono tornato, non c’è nessun problema adesso. Combatterà contro Michael Chandler in estate e lo farò saltare in aria, vedrete”.

White conferma il ritorno di McGregor

L’annuncio di McGregor aveva colto tutti di sorpresa a cominciare dal suo possibile avversario, Michael Chandler, che sui social aveva detto di non saperne nulla e chiedeva conferma a Dana White. A sgombrare il campo dai dubbi arrivano ora anche le parole del numero uno della UFC: “In questo momento lui ha degli impegni legati alla promozione del film. Quindi sta andando in giro per il mondo per presentare il film. Ma se una volta che avrà finito decide di tornare in palestra e tornare a essere un campione, significa che a partire da giovedì posiamo cominciare anche a parlare di possibili incontro per Conor”.

McGregor e il ruolo nel film “Road House”

McGregor vuole far ripartire la sua carriera nell’ottagono ma nel frattempo si gode anche il suo debutto nel mondo del cinema. Proprio negli ultimi giorni è uscito il film “Road House”, remake del cult movie degli anni ’80 con Patrick Swayze. Nella parte del “villan”, The Notorious sembra trovarsi perfettamente a suo agio e sui social ha già fatto scalpore la scena che lo ha visto completamente nudo davanti alla macchina da presa. Il film che lo vede accanto alla star hollywoodiana Jake Gyllenhaal potrebbe essere solo la sua “prima” con McGregor che potrebbe pensare seriamente al mondo del cinema.