Ufficiale, Alin Tosca torna a Benevento

30-01-2023 13:14

Colpo in difesa per il Benevento di Fabio Cannavaro. Svincolatosi nelle ultime ore dai turchi del Gaziantep, torna a vestire la maglia giallorossa il nazionale rumeno classe 1992 Alin Tosca, con la Strega già nella seconda parte della stagione 2017-2018, la prima in Serie A per i Sanniti, all’epoca giunto in prestito dal Betis Siviglia.

Che ora, per contro, sotto la guida di mister Fabio Cannavaro, lottano per conservare la cadetteria e provenienti dalla sconfitta di misura per 1-0 contro il Frosinone capolista, materializzatasi nel finale col rigore trasformato da Gennaro Borrelli. L’operazione è già stata depositata in Lega B.

