Ufficiale, Cremonese: Baez a titolo definitivo al Frosinone

13-01-2023 21:41

Il Frosinone ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante uruguaiano Jaime Baez dalla Cremonese, appena 2 presenze nel campionato di Serie A in corso.

Queste le parole del giocatore rivolte alla piazza grigiorissa. “Oggi tocca a me dire addio al club che ha aperto le mie porte in tutti questi anni, che mi ha aiutato a crescere e a farmi sentire sempre a casa. Prima di iniziare la mia nuova avventura in Frosinone voglio ringraziare e fare un grosso in bocca al lupo ai miei straordinari compagni. Un grande gruppo che, sono sicuro, dará il massimo in ogni partita per raggiungere gli obiettivi. Voglio ringraziare anche tutte le persone che lavorano alla Cremonese per la loro professionalità e per non avermi mai fatto mancare niente in questi anni. Grazie e un forte abbraccio a tutti i tifosi grigiorossi per avermi accolto a Cremona con grande affetto e per avermi sostenuto sempre”.

