Ufficiale, Guglielmo Vicario è del Tottenham

Per il portiere classe 1996, contratto di 5 anni a 2,5 milioni a stagione. All'Empoli, 20 milioni di euro più bonus

27-06-2023 21:10

Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore del Tottenham. La notizia era nell’aria da giorni, se non da settimane e, ora ha ottenuto i crismi dell’ufficialità. La firma è arrivata proprio in giornata: all’Empoli vanno 20 milioni di euro più bonus (c’è chi l’ha definita una cifra troppo bassa in relazione alla straordinaria stagione, la scorsa, condotta dall’estremo difensore ex Cagliari), al portiere classe 1996 un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2028, con ingaggio pari a 2,5 milioni a stagione.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club londinese: “Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Guglielmo Vicario dall’Empoli, questo dopo l’ottenimento nulla osta internazionale e il permesso di lavoro. Il nazionale italiano ha firmato con il club un contratto fino al 2028 e indosserà la maglia numero 13. Nato a Udine, Guglielmo ha trascorso i suoi primi anni a Bearzi e con le giovanili dell’Udinese nell’agosto 2013, prima di un prestito stagionale tra i dilettanti del Fontanafredda durante la stagione 2014-15, in cui ha collezionato un totale di 30 presenze. Portiere imponente per la capacità di impostare la manovra dal basso perché dotato di una’ottima tecnica coi piedi, Guglielmo si è trasferito al Venezia nell’agosto 2015, collezionando 89 presenze complessive, in tutte le competizioni con la formazione veneta, mantenendo la porta inviolata in ben 28 circostanze e, nella stagione 2016/17, ha aiutato il club a guadagnare la promozione a Serie B e la Coppa Italia di Lega Pro. Dopo quattro anni al Venezia, passa al Cagliari nel luglio 2019, prima di andare in prestito al Perugia per tutta la stagione, dove ha collezionato 39 presenze. Vicario è quindi tornato in rossoblù, esordendo in Serie A nell’aprile 2021, e, dopo aver giocato in sette occasioni con il Cagliari, è passato all’Empoli in prestito stagionale nel luglio 2021, un contratto che ha trasformato e consacrato definitivamente il giocatore in rossoblù. l’anno seguente. Un impressionante periodo di due anni con l’Empoli ha visto Guglielmo collezionare un totale di 71 presenze in tutte le competizioni per la squadra di Serie A. Le sue prestazioni di assoluto livello gli sono valse la sua prima convocazione in nazionale nel settembre 2022, in vista dell’ultima fase in UEFA Nations League, dove gli Azzurri alla fine si sono classificati al terzo posto“.