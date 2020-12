Ufficiale: la Fifa rinvia i Mondiali Under17 e Under20

La Fifa ha deciso di rinviare i Mondiali under17 e under20. Ecco il comunicato ufficiale:

“A seguito della pandemia COVID-19, l’Ufficio del Consiglio FIFA ha deciso di annullare le edizioni 2021 della FIFA U-20 World Cup e della FIFA U-17 World Cup maschile, e di nominare rispettivamente Indonesia e Perù, che avrebbero dovuto ospitare i tornei nel 2021, ospiti delle edizioni 2023. La pandemia COVID-19 continua a presentare sfide per l’ospitalità di eventi sportivi internazionali e ad avere un effetto restrittivo sui viaggi internazionali.

La FIFA ha quindi consultato regolarmente le parti interessate, comprese le federazioni membri ospitanti e le confederazioni coinvolte in entrambi i tornei originariamente programmati per il 2021. In tal modo, è diventato chiaro che la situazione globale non è riuscita a normalizzarsi a un livello sufficiente da affrontare le sfide associate all’ospitare entrambi i tornei, inclusa la fattibilità dei percorsi di qualificazione pertinenti.

La FIFA desidera esprimere la sua gratitudine alle federazioni membri ospitanti, nonché alle autorità in Indonesia e Perù, per il loro impegno e per i preparativi del torneo fatti finora. La FIFA non vede l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con i paesi ospitanti per organizzare tornei di successo”.

OMNISPORT | 25-12-2020 18:27