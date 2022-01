Ufficiale Maserati, dal 2023 correrà in Formula E

11-01-2022 09:06

Ora non ci sono più dubbi. Il gruppo Maserati torna nel motorsport e lo fa in grande stile. Dal 2023, la casa del Tridente parteciperà al campionato di Formula E con tanta voglia di primeggiare. Da ricordare che la Maserati manca dal motosport dal 2009.

“Le corse sono nel DNA di Maserati, la casa non sarebbe completa se non gareggiasse. Abbiamo maturato questa decisione negli ultimi due anni e mezzo, adesso abbiamo la tecnologia, partner di riferimento e tutto ciò che ci occorre. La Formula E è una categoria globale, vicina alle persone ed alla nuova idea di mobilità elettrica: la combinazione di tutte queste situazioni ci ha spinto a gareggiare in questa categoria”, le dichiarazioni del COO Maserati Grassi a Motorsport Italia.

