Ufficiale, Rugani dice addio alla Juventus

Daniele Rugani saluta la Juventus e si trasferisce in Francia, al Rennes. Ad ufficializzarlo lo stesso club transalpino con un video di presentazione del giocatore: “Ciao a tutti, sono molto felice di essere qui e spero sia una stagione ricca di soddisfazioni”.

Rugani, in prestito in Ligue 1 fino al giugno 2021, ha così salutato i bianconeri: “Sono arrivato che ero un ragazzino con un sogno dentro un borsone più grosso di me. Oggi lascio Torino fra mille emozioni, ma senza alcun rammarico. Quello che provo è semmai gratitudine per aver realizzato quel sogno che da domani continuerò a vivere, anche se lontano da qui”.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 03-10-2020 21:52