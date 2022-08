Ufficiale Schuurs al Torino

18-08-2022 21:42

È ufficiale l’arrivo al Torino a titolo definitivo dall’Ajax del 22enne difensore olandese Perr Schuurs, che è già sbarcato nel capoluogo piemontese per dove ha sostenuto le visite mediche e poi ha firmato un contratto quadriennale con opzione per il quinto. La cifra dell’affare è di circa 9 milioni più 2 di bonus, con una percentuale del 15% riservata agli olandesi in caso di futura rivendita. Con i Lancieri ha vinto tre degli ultimi quattro campionati di Eredivisie, due Coppe d’Olanda e una Supercoppa nazionale.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE