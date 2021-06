Ufficiale: Trezeguet non è più Brand Ambassador della Juventus

La notizia era nell’aria già da qualche settimana. Ora, però, c’è anche l’ufficialità: David Trezeguet, dopo tre anni, lascia l’incarico di Brand Ambassador della Juventus.

Nessuna rottura tra il francese e il club bianconero, bensì semplice voglia di provare qualcosa di nuovo dal punto di vista professionale. Il tutto, mettendo nel mirino il ruolo di direttore sportivo, in quanto Re David ha prima frequentato un corso presso la Conmebol, per poi ottenere una laurea riconosciuta dalla Federazione spagnola all’Universidad Rey Juan Carlos.

Da sempre punto di riferimento per il popolo della Vecchia Signora, Trezeguet all’ombra della Mole ha ottenuto 320 gettoni e 171 goal. Diventando, di diritto, uno degli attaccanti più amati della storia di Madama.

Trezeguet, giustappunto, aveva preannunciato la sua decisione ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: “È arrivato il momento di un cambiamento. Aspetto una squadra che mi dia fiducia e che creda in me: io non vedo l’ora“.

OMNISPORT | 30-06-2021 13:59