Ufficiale, Zverev salta gli Us Open

22-08-2022 18:26

Sono state confermate le indiscrezioni delle ultime ore, Alexander Zverev non potrà prendere parte agli Us Open. Il tennista tedesco, che perderà la posizione numero 2 in classifica Atp, non ha ancora recuperato dall’infortunio alla caviglia, e dopo Wimbledon deve rinunciare anche allo Slam americano.

“Alexander Zverev si è ritirato dagli US Open”, si legge sull’account Twitter del quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione. Nella scorsa stagione Zverev era arrivato in semifinale. Il tedesco si è infortunato lo scorso giugno al Roland Garros, mentre giocava la semifinale del torneo contro Rafael Nadal.