Un albero in casa Tottenham per omaggiare Ventrone

11-10-2022 09:00

Continuano i gesti in ricordo di Gian Piero Ventrone, lo storico preparatore atletico ex Juve che stava vivendo una nuova avventura professionale agli Spurs, fin quando un brutto male se l’è portato via.

Nel weekend appena trascorso ogni partita di Premier League è stata anticipata da un minuto di silenzio proprio per un ultimo saluto al collaboratore di Antonio Conte, ma il Tottenham non si è voluto fermare qui.

Prima dell’allenamento di lunedì la squadra si è ritrovata per seminare una quercia “Sempreverde” direttamente nel centro sportivo londinese, e ha concluso l’operazione con un altro minuto di raccoglimento. Il primo a “coordinare” i lavori con tanto di pala in mano non poteva che essere il tecnico barese, grande amico di Ventrone.

La squadra è poi tornata al lavoro mentre Gian Piero continuerà a tifare per i soi ragazzi dall’alto.