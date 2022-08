12-08-2022 08:45

Finalmente ci siamo, domani pomeriggio avrò ufficialmente inizio la Serie A 2022/2023. Dopo un’estate di trattative, alcune non ancora concluse, le 20 squadre del nostro campionato scenderanno finalmente in campo in quella che si preannuncia un’edizione ricchissima di sorprese.

Col mercato ancora aperto, inoltre, la prima partita potrebbe essere una grande occasione per individuare eventuali punti o ruoli lasciati scoperti.

Inizia il Milan, chiude la Juventus

Ovviamente l’esordio nel campionato tocca ai Campioni in carica del Milan che sfidano l‘Udinese a San Siro. Il Milan ha perso solo una delle ultime 10 sfide contro l’Udinese in campionato (4V, 5N), tuttavia la sconfitta è arrivata proprio alla prima giornata del 2019/20 (1-0 dei friulani il 25 agosto 2019 alla Dacia Arena con gol di Rodrigo Becão).

I rossoneri sanno già cosa gli manca, un difensore centrale e un mediano, ma potrebbero rivelarsi lacune offensive che potrebbero far propendere Maldini e Massara per l’acquisto di un altro esterno.

L’Inter esordierà al Via del Mare contro il Lecce, la stessa squadra contro la quale Lukaku esordì nel 2019/2020, segnando anche un gol. I nerazzurri sono più concentrati sulle cessioni, e molto dipenderà dal futuro di Skriniar. Sarebbe un bel problema perderlo ora data anche la carenza di alternative, e Inzaghi spera dunque che il mercato alla fine sia concluso.

Chiude la giornata la Juventus che all’Allianz ospita il Sassuolo, priva di Scamacca e quasi sicuramente di Raspadori, che anche fosse ancora in Emilia non verrebbe rischiato. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Sassuolo in Serie A: 13 successi bianconeri, tre pareggi e due vittorie neroverdi.

La Juve cerca ancora un regista, ma a parte quello la rosa sembra ormai completa, anche viste le difficoltà di arrivare a Zaniolo.

Napoli completamente rinnovato, Roma che punta in alto

I giallorossi di Josè Mourinho hanno sulla carta una sfida abbastanza agevole, all’Arechi contro la Salernitana, e questo potrebbe essere un buon test per vedere il nuovo attacco capitolino con Dybala, Abraham, Zaniolo e Pellegrini. Schierarli tutti e quattro è pesante da sostenere, ma contro i campani si potrebbero sprigionare in maniera importante.

Dal mercato molto dipende da Zaniolo. In caso di partenza (per non meno di 50 milioni cash) allora qualcosa sul mercato andrà fatto ancora, ma la rosa è più o meno completa.

Più caotica la situazione Napoli, che giocherà lunedì al Bentegodi contro l‘Hellas Verona. I partenopei hanno salutato tanti senatori (Mertens, Insigne, Koulibaly e forse Fabian e Zielinski) e quelli che sono arrivati sono al momento tutti da scoprire, come il sudcoreano Kim.

Arriveranno Simeone e Raspadori, ma sul mercato potrebbe ancora arrivare qualcuno che prenda il posto di Fabian, molto vicino alla partenza direzione PSG.

Lazio silenziosa ma ambiziosa, l’Atalanta ha perso molti pezzi

In sordina, il mercato della Lazio è stato funzionale e diretto da Sarri, che ora ha giocatori che si possono adattare meglio alle sue esigenze. Romagnoli e Casale serviranno per registrare la difesa, Provedel la porta, Matias Vecino il centrocampo, oltre a Marcos Antonio e Maximiano.

Potrebbe rappresentare una piacevole sorpresa, se ancora una volta Immobile riuscirà a viaggiare sulle proprie medie.

L’Atalanta sembra al momento quella più in difficoltà. Mai come quest’anno Gian Piero Gasperini è incerto su come andrà la stagione, è rimasto fuori dall’Europa e ha perso molti giocatori, acquistandone al momento veramente pochi.

Difficile fare una panoramica sulla Dea, la sensazione è che dal mercato ci sarà ancora molto da fare, ma tanto peserà sulla capacità del Gasp, per mantenere vivo il sogno orobico.