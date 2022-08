10-08-2022 10:00

Roberto Mancini, un anno dopo i fasti di Wembley, si concentra ora sulla ricostruzione della sua Italia dopo la mancata qualificazione al Mondiale del Qatar. Ecco perché dopo qualche giorno di vacanza si concentrerà sulla Serie A di cui ha parlato in un’intervista a Gazzetta dello Sport.

Serie A, il parere di Roberto Mancini

Pochi giorni e inizia il campionato di Serie A di calcio. Un inizio nel cuore dell’estate proprio perché poi a fine anno ci sarà spazio per i Mondiali a cui l’Italia non è qualificata. Roberto Mancini, allenatore degli azzurri, si concentra sul futuro e ha parlato delle sue favorite a Gazzetta dello Sport. Le favorite? «Milan, Inter e Juve davanti a tutti. Poi vedo Roma e Napoli».

Mancini ottimista sull’Inter

Interrogato sull’Inter, Roberto Mancini, ex allenatore proprio dei nerazzurri, ha parlato anche della tanto discussa difesa della formazione di Simone Inzaghi. «I difensori sono gli stessi e sono sempre stati affidabili. Il punto è un altro Lukaku in Italia fa la differenza». Nessuna paura per Mancini anche con la partenza di Perisic non c’è troppo da temere. «Perisic è un giocatore straordinario, ma se Gosens fa Gosens l’Inter non perde molto. È arrivata a 2 punti dal Milan non a 20 e ha un Lukaku in più».

Campionato, Mancini: “Non sottovalutare la Juve”

Roberto Mancini poi spende altre parole sulla Juventus nonostante un pre campionato, come quasi tutte le italiane, non all’altezza delle aspettative. «L’infortunio dio Pogba ha tolto tanto al progetto e tanto gli restituirà. Per me la Juve era già forte lo scorso anno. Di Maria ha classe e qualità per fare ancora differenza. Lo abbiamo visto contro l’Italia quanto è forte. Io la Juve la metto sempre tra le favorite».