Inter, Lukaku lancia la sfida alla Serie A: "Voglio lo Scudetto, non la classifica marcatori"

09-08-2022 19:22

“Qui siamo all’Inter: si gioca per lo Scudetto“.

È il messaggio che Romelu Lukaku, tramite un’intervista a Dazn che sarà disponibile da domani (mercoledì 10 agosto), lancia alle rivali. “Ve lo dico onestamente: io penso solo allo scudetto. Questa per me è la cosa più importante, non mi interessa la classifica marcatori. I gol arrivano, non mi importa dei traguardi individuali”.

Lukaku, quest’estate, è tornato all’Inter dopo una sola stagione. Nell’agosto del 2021, infatti, venne acquistato per la cifra record di oltre 100 milioni di euro dal Chelsea. A Londra, però, non è mai nato il feeling: il centravanti del Belgio ha infatti inanellato ‘solo’ 26 presenze e 8 reti. Così è arrivato il ‘pentimento’ e il ritorno ad Appiano Gentile.

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo l’appannato precampionato, esordirà sabato sera al Via del Mare di Lecce (fischio d’inizio ore 20:45). Proprio contro i giallorossi Big Rom trovò, nella stagione 2019-2020, il suo primo gol in Serie A.