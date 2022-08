09-08-2022 18:27

Il Milan si appresta a iniziare il campionato di Serie A contro l’Udinese, a San Siro, sabato 13 agosto alle ore 18.30. Il mercato condotto da Maldini e Massara, seppur con interruzione e obiettivi sfumati, è stato tutto sommato funzionale alle esigenze rossonere, anche se non può dirsi ancora concluso.

Mancherebbero ancora un difensore centrale e un mediano, e in questi ultimi giorni sta tornando l’idea di acquistare anche un attaccante esterno. In tutto questo comunque, i due dirigenti devono anche guardasi le spalle da una big estera, che sembra abbia puntato uno dei gioielli della rosa.

Daily Mail: “Arsenal su Tonali”

L’indiscrezione arriva direttamente dall’Inghilterra, per la precisione dal tabloid Daily Mail, e parla di un Arsenal fortemente interessato a portare all’Emirates Sandro Tonali, classe 2000 fulcro del centrocampo rossonero.

Sembra difficile che il Diavolo si possa liberare anche di Tonali dopo aver perso Kessie, volato al Barcellona, ma dall’Inghilterra parlano dei Gunners come pronti a proporre la prima offerta. Sempre da Oltremanica si parla di un Milan che avrebbe fissato il prezzo del mediano azzurro intorno alle 46 milioni di sterline.

Al momento pare una notizia leggermente improbabile, ma la potenza economica della Premier League non può mai essere sottovalutata.

Il Milan ha deciso per il difensore: tutto su Diallo del PSG

Per la difesa del Milan si sono fatti tantissimi nomi dopo aver perso Sven Botman, inseguito a lungo ma alla fine andato al Newcastle.

Come riporta Sportmediaset, a tre settimane dalla chiusura delle trattativa il Milan si sarebbe deciso a puntare le proprie carte su Abdou Diallo, difensore centrale classe ’96 in uscita dal PSG.

Sempre Sportmediaset parla del 15 agosto come giorno nel quale il presidente del PSG Nasser El-Khelaifi darà il via libera all’operazione, che verrà conclusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, con parte dell’ingaggio del giocatore pagato dai transalpini.

Per il centrocampo torna di moda il nome di Frattesi del Sassuolo

Il Corriere dello Sport parla di un ritorno di fiamma del Milan per Davide Frattesi, giovane centrocampista di inserimento del Sassuolo. Al momento tuttavia i rossoneri possono concludere soltanto operazioni in prestito con diritto di riscatto, e dunque, nel caso si inizi davvero a trattare, l’operazione sarà impostata in modo molto simile a quelle che hanno portato a San Siro Tonali e Tomori.

Dunque il Milan sarebbe intenzionato a proporre un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro. Dopo aver perso Scamacca, e presto anche Raspadori, il Sassuolo potrebbe però avere delle reticenze a cedere anche Frattesi, soprattutto in prestito e senza avere la garanzia del riscatto.