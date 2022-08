Milan, Diallo primo obiettivo per la difesa

04-08-2022 21:07

Il mercato in entrata del Milan non è finito. Dopo il colpo Charles De Ketelaere il club rossonero vuole fare ancora qualche acquisto e di certo ha intenzione di prendere un difensore. Come riportato da Sportmediaset, il preferito resta Abdou Diallo.

Il giocatore nato in Francia, che gioca per il Senegal, è l’obiettivo numero uno del Milan perché oltre che da centrale può essere utilizzato come terzino sinistro. L’alternativa valida rimane Japhet Tanganga, in forza al Tottenham di Antonio Conte.

