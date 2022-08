Milan-Ziyech: dall'Inghilterra danno la trattativa ancora aperta

08-08-2022 22:42

Il Milan, dopo l’arrivo di Charles De Ketelaere dal Bruges, si concentra sull’acquisto di un difensore e di un centrocampista. Dall’Inghilterra però rilanciano una trattativa che coinvolge un giocatore offensivo, a inizio mercato fortemente accostato ai rossoneri.

Stiamo parlando di Hakim Ziyech che, secondo il Telegraph, rimane in trattativa per arrivare a Milanello negli ultimi giorni di mercato. Con la presenza di Junior Messias ed Alexis Saelemaekers sulla fascia destra (oltre che quella di Yacine Adli), non si sa bene che ruolo andrebbe ad occupare Ziyech, che comunque ha un profilo e una qualità decisamente superiore a quella della coppia appena citata.

Il Milan potrebbe farci un pensiero sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma sull’ex Ajax ci sarebbe anche il Manchester United.

