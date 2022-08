Milan, esclusa la lesione muscolare per Tonali

08-08-2022 13:09

Buone notizie per Sandro Tonali.

Nessuna lesione muscolare dopo l’infortunio riportato durante l’amichevole contro il Vicenza. Questa mattina il centrocampista del Milan si è sottoposto presso la clinica La Madonnina ad esami strumentali ai flessori della coscia sinistra hanno escluso lesioni muscolotendinee. Ora ogni valutazione verrà fatta di giorno in giorno.

Quasi certamente, quindi, Stefano Pioli non rischierà il giocatore che quindi dovrebbe saltare il match d’esordio della nuova stagione contro il Milan. Se le cose andassero per il meglio, come sembra, non dovrebbero esserci problemi per la sfida di domenica 21 contro Atlanta. Tonali, così, non rischia nemmeno il derby con l’Inter. Una buona notizia visto che si temeva uno stiramento e uno lungo stop che invece è scampato.

Nel macth contro l’Udinese, ma sarò il tecnico a sciogliere i duebbi, al suo posto ci sarà quasi certamente Krunic.