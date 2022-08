09-08-2022 13:45

Dopo giorni d’attesa, il mercato della Juventus torna a sbloccarsi. L’acquisto di Filip Kostic dall’Eintracht Francoforte – oggi è attesa la firma dell’esterno serbo – sarà seguito a breve da un altro colpo in entrata. La dirigenza bianconera ha le idee chiare: vuole mettere le mani su un attaccante solido e versatile capace di far compiere l’upgrade decisivo al reparto offensivo di Max Allegri.

Juve, decolla la trattativa per Depay

Sfumata la pista che portava al ritorno di Alvaro Morata – l’Atletico lo ha tolto dal mercato su indicazione di Simeone – la Juve ha virato con decisione verso Memphis Depay, attaccante talentuoso, maturo e duttile reduce da una stagione in chiaroscuro a Barcellona. I bianconeri valutano il suo profilo da diverse settimane e ora sono pronti a lanciare l’assalto decisivo, in virtù anche di un nuovo scenario che darebbe all’operazione contorni economici sostenibili.

Il regalo del Barça alla Juve

Costretto a far quadre i conti tra un debito monstre da 1.3 miliardi e un’assurda campagna acquisti faraonica, il Barcellona sarebbe infatti disposto a regalare Depay alla Juve pur di abbassare il suo monte ingaggi. Il 28enne oranje, quindi, può arrivare in bianconero senza costi di cartellino però ha un stipendio importante, da circa 9 milioni netti.

La Juve sta provando a limare le sue richieste inserendo una quota variabile legata a traguardi individuali e risultati di squadra. Attorno all’operazione c’è ottimismo, anche se resta viva la pista alternativa che porta a Martial del Manchester United.

I tifosi Juve fiutano l’affare Depay

E i tifosi Juve come giudicano il possibile acquisto di Depay? Al riguardo gli umori del popolo bianconero sono sostanzialmente spaccati. Da una parte c’è una sostanziosa quota di fan che spinge per l’arrivo dell’olandese, un giocatore fino a pochi anni fa considerato un craque mondiale. “Questo è un fenomeno ragazzi, ovunque va fa la differenza!!! Prendiamolo al più presto!!!” è l’appello di Manuel. “A zero è un gran colpo – gli fa eco Danilo – Aumenterebbe la qualità”. Mentre Flavio dice sì a Depay ponendo però delle condizioni: “Se viene a zero, contratto di un anno, tanti bonus e poco fisso. In questo caso, ok. Niente rami secchi da mantenere per anni, per favore”.

I fan contrari all’operazione

Di parere opposto, invece, lo juventino Fabrizio: “Depay ormai è un giocatore da Fifa, prende davvero uno sproposito. Come fare mercato coi nomi, piuttosto della sostanza”. E anche Alessandro avanza dubbi riguardo al maxi stipendio percepito dal giocatore: “Bisogna fare molta attenzione all’ingaggio, perché, facendo tutti gli scongiuri, dovesse fare male, poi diventa una zavorra come Sandro, Ramsey e Rabiot”. Infine, la chiosa polemica di Andrea, che boccia la trattativa e affibbia all’olandese l’etichetta di bidone: “Oddio il giocatore più sopravvalutato della storia, flop su flop, non prendiamo questo scarto del Barça”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE