Ufficiale Koundé al Barcellona, il Chelsea vira su Skriniar?

28-07-2022 19:32

Il Barcellona ha firmato Jules Koundé, ennesimo colpo da 90 del mercato blaugrana. Al termine di una sfiancante corsa a due con il Chelsea per il difensore ormai ex Siviglia, i catalani hanno annunciato attraverso il loro profilo Twitter l’accordo per l’imminente passaggio del centrale francese al Camp Nou.

Dopo Kessie, Christensen, Raphinha e soprattutto Robert Lewandowski, ecco un altro rinforzo di altissimo livello per la squadra di Xavi, che vuole assolutamente tornare protagonista in Champions dopo le ultime apparizioni, piuttosto sbiadite. Inoltre, i blaugrana vorrebbero strappare al Chelsea – oltre a Koundé – almeno uno tra Marcos Alonso e Cesar Azpilicueta, capitano dei Blues e uomo di fiducia di Thomas Tuchel. L’intreccio di mercato all’ultimo sangue tra Barcellona e Londra è destinato dunque a continuare.

D’altro canto, il Chelsea si trova ancora alla ricerca di un difensore di alto profilo da affiancare a Kalidou Koulibaly, per formare una coppia di centrali imbattibile. L’attenzione dei Blues si è spostata sulla Serie A, in particolare sull’Inter: Skriniar è uno dei nomi più caldi (insieme a Fofana del Leicester) dopo la fumata nera da SIviglia per Koundé. Oltre allo slovacco, anche Dumfries interessa se dovesse partire Azpilicueta.

