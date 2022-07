Un Napoli scandinavo: oltre a Ostigard piacciono Svangerg e Solbakken

05-07-2022 09:14

L’addio di Lorenzo Insigne, le difficoltà con il rinnovo della leggenda Dries Ciro Mertens, ma anche le voci di mercato che allontanano pilastri della squadra di Luciano Spalletti come Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Victor Osimhen.

C’è tanta instabilità in questo inizio di mercato per il Napoli, impegnato a far tornare i conti il più possibile senza però perdere troppa qualità e volti carismatici in campo. Per questo, il DS Giuntoli sta correndo ai ripari puntando le sue mire soprattutto sul nord Europa.

Un colpo scandinavo per ogni reparto: oltre a Leo Ostigard per la difesa, le ultime indiscrezioni – riportate dal Corriere dello Sport – parlano di trattative avviate sia per lo svedese Mattias Svanberg a centrocampo sia per Ola Solbakken in attacco.

Sull’ala norvegese del Bodo Glimt c’è anche, molto forte, l’interesse della Roma, mentre sul centrocampista del Bologna il Napoli aveva già manifestato interesse nel corso della passata stagione.

