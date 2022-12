Un video svela come Deschamps ha provato a caricare la Francia

21-12-2022 19:08

Un video trasmesso nel documentario di TF1 ‘Thank you Blues’ svela le parole con cui Didier Deschamps ha provato a scuotere la squadra transalpina al 45′, dopo un primo tempo di totale marca argentina: “Torniamo in campo e mettiamo un po’ di intensità, iniziamo a duellare, cerchiamo di fare qualche cosa. E’ una finale di Coppa del Mondo! Siamo sotto di due gol, ma possiamo rimontare! Ragazzi, è una partita che si gioca ogni 4 anni: dobbiamo essere più precisi nei passaggi e nelle scelte, non siamo compatti e non conquistiamo mai una seconda palla. Non sembra che stiamo giocando una finale di Coppa del Mondo. A differenza loro, non stiamo giocando!”.

Più che la carica motivazionale del 54enne di Bayonne, ha sortito più effetto il rigore trasformato da Mbappè, che ha in maniera inattesa rimesso in ballo il punteggio..