Una medaglia d'oro per due, Tamberi e Barshim sullo stesso palco

Le 2 medaglie d'oro al festival dello Sport di Trento

16-10-2023 12:45

Una medaglia d’oro per due. Il Festival dello Sport si e’ concluso con i siparietti tra i due campioni Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim, due rivali, amici, protagonisti nel 2021 della gara di salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo conclusasi con l’assegnazione della medaglia d’oro per entrambi. Una giornata storica per lo sport, ma anche per due atleti che hanno condiviso oltre 10 anni di carriera sulle pedane di tutto il mondo e due infortuni molto simili dai quali ne sono usciti ancora piu’ forti.

