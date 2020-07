Un'altra italiana su Olivier Giroud

Il rinnovo di contratto con il Chelsea firmato a gennaio, dopo essere stato a un passo dal trasferimento in Italia, con Inter e Lazio molto forti sulle sue tracce, potrebbe non bastare a Olivier Giroud per continuare ad indossare la maglia dei Blues.

L’arrivo di Timo Werner e quello probabile di Kai Havertz rischiano infatti di togliere ulteriore spazio all’attaccante campione del mondo, già quasi mai impiegato durante la stagione.

Nella stagione che porterà all’Europeo, allora, Giroud potrebbe decidere di cambiare aria per trovare più minutaggio. Secondo quanto riporta ‘The National’, la Serie A attende ancora Giroud: oltre ad un ritorno di fiamma della Lazio, ci pensa anche la Fiorentina, a caccia di un attaccante di esperienza per risolvere il problema del gol emerso nel campionato che va a concludersi.

OMNISPORT | 23-07-2020 20:53