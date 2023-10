Under 21, chi sono Rinaldi, Bianco e Koleosho, i nuovi baby-talenti presi da C e Premier

Tra i convocati di Nunziata in vista di Italia-Norvegia 3 sorprese che vengono da Olbia, Reggiana e Burnley: le storie delle promesse degli azzurrini

07-10-2023 13:00

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Sono il portiere Filippo Rinaldi (Olbia), il centrocampista Alessandro Bianco (Reggiana) e l’attaccante Luca Koleosho (Burnley) le novità nella lista dei convocati di Carmine Nunziata per Italia-Norvegia, gara valida per le qualificazioni all’Europeo del 2025 e in programma martedì 17 ottobre alle ore 17.45 allo stadio ‘Druso’ di Bolzano. Allo zoccolo duro degli ex under 20 finalisti ai Mondiali di categoria il neo-ct ha voluto aggiungere tre rivelazioni che stanno bruciando le tappe. Ecco chi sono.

Under 21, il portiere Rinaldi ha studiato da Buffon

Gioca in Lega Pro con l’Olbia ma è di proprietà del Parma Filippo Rinaldi, portiere classe 2002: può contare su una importante struttura fisica (è alto 1,88m) ed è cresciuto in un vivaio importante come quello crociato, capace di lanciare un fuoriclasse come Buffon, con cui ha avuto la fortuna di allenarsi e provare ad assorbire qualche segreto del mestiere.

Rinaldi mette in campo una buona esplosività, unita a una grande personalità che mostra nelle uscite sulle palle alte. Nel 2019 ha preso parte alla spedizione azzurra nel Mondiale Under 17, giocando da titolare la partita contro il Paraguay. In azzurro è arrivato a giocare anche con l’Under 18, ora il salto nell’Under 21.

Bianco aveva già partecipato a uno stage dei grandi con Mancini

Cresciuto nel Torino, esploso nel Chisola, Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002 gioca da titolare in serie B con la Reggiana, in prestito dalla Fiorentina. Tecnica, senso della posizione e capacità di inserimento ne fanno uno è uno dei centrocampisti più interessanti del panorama italiano, come aveva già capito da Roberto Mancini che a fine 2022 lo aveva convocato per lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale.

Centrocampista in grado di destreggiarsi sia in una mediana a due che a tre, Bianco è un elemento molto abile con e senza il pallone che dialoga con i compagni nel corto e nel lungo. Ha già esordito in A con la Fiorentina di Italiano.

Under 21, Koleosho ha quattro passaporti

Luca Koleosho è nato negli Stati Uniti d’America, per la precisione a Trumbull, Connecticut, il 15 settembre 2004. Il padre è nigeriano, la madre italo-canadese. Motivo per cui, finora, ha potuto giocare per tre diverse Nazionali: Usa, Canada e Italia. E volendo potrebbe aggiungerne ancora una al suo curriculum, quella della Nigeria. Con quattro passaporti in mano, l’esterno offensivo in forza al Burnley, dove sta stupendo tutti dopo aver fatto bene in Liga con l’Espanyol, è un esterno offensivo.

Destro di piede, è rapido ed efficace nel dribbling, abilità che gli permettono di saltare spesso l’uomo in 1 contro 1. In campo dimostra sempre grande personalità, non ha paura di puntare l’avversario e andare al tiro

Under 21, l’elenco dei convocati

Questo l’elenco completo dei convocati dal ct dell’Under 21 Nunziata per la gara con la Norvegia

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Luca Koleosho (Burnley) Marco Nasti (Bari), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari)

Under 21, il programma delle gare verso gli Europei

Questo il programma del GRUPPO A di qualificazione

Venerdì 13 ottobre

Ore 14: Lettonia-Irlanda

Ore 18.45: Turchia-San Marino

Martedì 17 ottobre

Ore 14: Lettonia-Turchia

Ore 17.45: ITALIA-Norvegia (Bolzano, diretta Rai)

Classifica (tra parentesi le gare giocate): Norvegia (2) e Irlanda (2) 6, Italia (2) e Lettonia (3) 4, Turchia (2) e San Marino (2) 0