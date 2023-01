08-01-2023 08:29

Dalla gioia alla preoccupazione. Passando per la delusione. Sono sentimenti contrastanti quelli il tennis italiano ha vissuto nel primo weekend intero del 2023, che è coinciso con l’inizio ufficiale della stagione. Dopo l’impresa di essersi qualificata per la finale di United Cup, il nuovo torneo misto per nazionali che da quest’anno prende il posto della ATP Cup, grazie al successo sulla Grecia, non arrivano infatti buone notizie da Sydney per i colori azzurri.

United Cup, Musetti costretto al ritiro nel secondo singolare della finale

Il riferimento non è tanto alla sconfitta rimediata nel primo singolare della finale contro gli Stati Uniti da Martina Trevisan, eroina della semifinale sulla Grecia grazie alla storica vittoria sulla numero sei del mondo Maria Sakkari, piegata in due set da Jessica Pegula, numero tre del ranking WTA, bensì all’infortunio subito da Lorenzo Musetti, costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del match contro Frances Tiafoe.

Sotto di un set, perso per 6-2, il carrarino è stato costretto ad avvicinarsi al centro del campo per stringere la mano all’avversario e ritirarsi a causa di un problema alla spalla destra, la cui entità dovrà essere valutata nelle prossime ore.

Lorenzo Musetti ko, allarme per gli Australian Open: parla il coach Tartarini

Per il numero 23 del mondo non può quindi che staccare immediatamente l’allarme in vista del primo Slam della stagione, gli Australian Open, il cui inizio è previsto per lunedì 16 gennaio e che vede Musetti già ammesso al tabellone principale come testa di serie numero 23. Per la grande rivelazione del 2022 tennistico italiano, che nel corso del primo set si era disimpegnato piuttosto bene, nonostante la secca sconfitta, mettendo in difficoltà Tiafoe nei propri turni di servizio conquistandosi ben tre palle break, senza però riuscire a sfruttarle, quello di Melbourne è già uno degli appuntamenti chiave della stagione: l’obiettivo minimo, in attesa del sorteggio del tabellone, è quello di superare almeno il primo turno, migliorando quindi lo score della scorsa stagione, quando Musetti esordì nello Slam australiano.

A fare il punto della situazione poco dopo il ritiro di Lorenzo è stato il suo storico coach, Simone Tartarini: “Lorenzo ha sentito dolore dal terzo game nella zona superiore della spalla destra. Ora vedremo nei prossimi giorni gli sviluppi”.

Musetti dopo Sinner: il 2023 del tennis italiano inizia all’insegna degli infortuni

Nei primi turni di United Cup Musetti aveva portato due fondamentali punti alla causa italiana, liquidando con un quadruplice 6-1 prima il polacco Daniel Michalski e poi in semifinale il greco Stefanos Sakellaridis. Il match contro Tiafoe era ancora apertissimo, ma nel settimo gioco del primo set l’azzurro ha avvertito i primi segnali del dolore alla spalla, provando a conviverci per qualche minuto, prima di essere costretto alla resa.

Per i colori italiani si tratta del secondo, pesante infortunio in poche ore dopo quello di Jannik Sinner, costretto al ritiro nei quarti di finale del torneo di Adelaide contro Sebastian Korda a causa di un problema all’anca: per il talento di San Candido, tuttavia, non sembra trattarsi di nulla di grave come evidenziato dagli esami strumentali effettuati nelle ore successive e la partecipazione agli Austalian Open non pare in dubbio. Nel 2022 a Melbourne Sinner si spinse fino ai quarti, venendo eliminato da Stefanos Tsitsipas.