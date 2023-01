07-01-2023 12:37

Gli azzurri della United Cup, capitanati da Vincenzo Santopadre (allenatore di Berrettini), volano nella prima finale della competizione, inserita quest’anno nel calendario tennistico. Nonostante la sconfitta di Berrettini, grazie a una vittoria di Lucia Bronzetti gli italiani conquistano l’ultimo atto dell’evento dove sfideranno gli Stati Uniti.

United Cup, l’Italia batte la Grecia: è finale

Gli azzurri del tennis centrano il primo traguardo stagionale dell’anno: la finale di United Cup, competizione novità dell’anno che ha dato il via alla stagione 2023. L’Italia si è imposta per 3 a 1 contro la Grecia alla “Ken Rosewall Arena” nell’Olympic Park Tennis Centre di Sydney. In precedenza la squadra azzurra, quinta testa di serie, aveva già avuto la meglio su Brasile e Norvegia mentre aveva ceduto alla Polonia ma era stata ripescata per una migliore differenza set tra le squadre battute nelle finali cittadine (Perth, Brisbane, Sydney). Domenica (dalle 3 di notte in Italia) la squadra guidata da Santopadre affronterà gli Stati Uniti, che si sono imposti 5-0 sulla Polonia.

United Cup, prima la sconfitta di Berrettini, poi la gioia

Nella prima giornata l’Italia aveva chiuso in vantaggio grazie alla vittoria a sorpresa di Martina Trevisan per 6 -3; 6 – 7; 7 -5 e a Lorenzo Musetti che aveva liquidato con un doppio 6 – 1. Stefanos Sakellaridis. Nella giornata di oggi Berrettini, che aveva vinto tutti e tre i singolari disputati in United Cup si è arreso in rimonta per 4-6; 7-6; 6-4 a Stefanos Tsitsipas. Il greco si era sempre imposto nei precedenti. Buona comunque la prestazione dell’azzurro con 7 ace e il 65% di prime. Brava poi la Bronzetti a vincere contro la Grammatikopolou, con cui aveva sempre perso nelle sfide precedenti.

La gioia di Lucia Bronzetti

A consegnare la finale è stata la vittoria di Lucia Bronzetti. La numero 54 del ranking ha eliminato in scioltezza, con il punteggio di 6 – 2; 6 – 3, Valentini Grammatikopolou. “È un momento speciale: è fantastico aver portato l’Italia in finale – ha detto Bronzetti-. Siamo una grande squadra, un bel gruppo di amici ed è bellissimo giocare questa competizione. Sapevo che sarebbe stato il match più importante: non sapevo che avrei affrontato lei, e visto che ci avevo perso due volte su due è stato ancora più difficile affrontarla, anche perché avevo preparato una partita contro un’altra avversaria. Ma sono riuscita ad esprimermi al meglio e sono davvero soddisfatta”.