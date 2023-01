United Cup, Trevisan porta l'Italia in avanti

02-01-2023 08:49

Martina Trevisan non è brillante, ma ha la meglio 7-5, 3-6, 6-4 su Malene Helgo e così l’Italia mette il primo ‘mattoncino’ sul passaggio del turno contro la Norvegia alla United Cup.

La partita è stata equilibrata perché la prestazione della N.27 del Ranking non è stata superiore rispetto a quella della N.321, lo indicano i 114 punti vincenti (a 113): Trevisan vince il primo set caratterizzato da un’altalena di emozioni; dopo essere andata in vantaggio 2-0 c’è stata difatti la rimonta di Helgo, che sul 5-2 si fa a sua volta beffare 7-5. L’andamento del secondo set è altrettanto poco ‘lineare’ nelle primissime battute, perché al 3-0 della Norvegia l’Italia risponde (3-3), prima di lasciare il break decisivo nell’ottavo game: è 6-3; nel set decisivo Trevisan prova subito a ‘scappare’, ma un’indomita Helgo risale dal 4-1 dell’avversaria, capace però di non lasciarsi scoraggiare sul 4-4 e di chiudere così i conti.

Ora tocca a Lorenzo Musetti contro Vikto Durasovic.