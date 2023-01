06-01-2023 15:57

Il tennis italiano ha scoperto una nuova stella. E per una volta si tratta di una ragazza. Dopo gli anni d’oro di Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Roberta Vinci e dei loro straordinari risultati in singolare (trionfo al Roland Garros per la Leonessa nel 2010, finale tutta italiana al Roland Garros vinta dalla brindisina nel 2013) e per i colori italiani nell’allora Fed Cup, la racchetta italiana torna a farsi notare anche in campo femminile grazie alle imprese di Martina Trevisan.

United Cup, l’Italia vede la finale: Trevisan e Musetti portano i primi due punti contro la Grecia

La fiorentina non è certo di primo pelo, essendo classe ’93, ma il successo su Maria Sakkari, numero 6 del mondo e semifinalista nel 2021 a Parigi e agli US Open, nel match che ha aperto la prima semifinale di United Cup contro la Grecia sul cemento di Sydney è di quelli che può determinare la svolta di una carriera, anche se si tratta “solo” di un torneo per nazionali e anche se si è solo all’inizio della stagione.

Il successo di Martina ha spianato la strada all’Italia, che è ora ad un passo dalla finale della prima edizione della United Cup, il torneo erede della ATP Cup che apre la stagione tennistica. Gli Azzurri hanno chiuso la prima giornata sul 2-0 grazie alla successiva affermazione di Lorenzo Musetti, per il quale è stato tutto facile contro il numero 803 del mondo Stefanos Sakellaridis.

Martina Trevisan e l’impresa contro Maria Sakkari

Trevisan si è imposta in tre ore e 17 minuti con il punteggio di 6-3 6-7 (4) 7-5. Martina ha praticato il suo tennis aggressivo, andando subito avanti di un break e sfiorando il bis. Sakkari ha però reagito strappando il servizio all’avversaria, salvo riperderlo nel quinto gioco e poi nel nono, quello che ha chiuso il set. Subito avanti 2-0 nel secondo l’italiana ha poi subito il ritorno della greca, che si è imposta al tie break.

Un break per parte nel set decisivo, nel quale però Trevisan ha avuto più sangue freddo e si è mostrata più precisa, chiudendo sul 7-5. Nel match successivo Musetti ha capitalizzato l’impresa di Martina, dominando il malcapitato Sakellaridis, sconfitto da un doppio 6-1 piuttosto eloquente: primo set durato mezz’ora, nel secondo il greco tira fuori l’orgoglio, ma con due break tra terzo e quinto gioco Lorenzo archivia la pratica e mette in discesa la strada per l’Italia.

United Cup, sabato tocca a Berrettini: Italia a un punto dalla finale

Sabato mattina si svolgeranno gli ultimi due singolari e all’Italia basterà vincerne uno per volare in finale: a scendere in campo saranno prima Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini e poi Despoina Papamichail e Lucia Bronzetti. In caso di doppio successo della Grecia sarà decisivo il doppio misto che concluderà la giornata.

“Giocare da favoriti non è mai facile, forse avevo troppa tensione – le parole di Musetti dopo il proprio match – ma contava solo vincere e portare il secondo punto all’Italia il secondo punto. Martina è un’amica, ho sofferto nel vedere la sua partita, ha fatto una grande impresa. La partita tra Berrettini e Tsitsipas sarà una battaglia, faremo un gran tifo per Matteo”.

Comprensibilmente raggiante Trevisan, che ha parlato dopo la grande festa in campo per il successo su Sakkari: “Oggi è stata una battaglia, ma penso di aver meritato la vittoria. So che a volte dovrei sorridere di più e rilassarmi, ma ringrazio tutti, avere il supporto di Berrettini e di Santopadre è stato importantissimo”.