27-12-2022 16:26

La stagione 2023 di tennis, di fatto, inizierà già nel 2022. Il 29 dicembre inizierà infatti la United Cup, torneo che va a sostituire l’ATP Cup e che si giocherà dal 29 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Il torneo si giocherà in Australia, e sarà l’antipasto perfetto prima dell’inizio del primo Slam della stagione, ovvero l’Australian Open, che si giocherà dal 16 al 29 gennaio 2023.

Presente in questa nuova competizione anche l’Italia, che punta a fare la voce grossa dopo la delusione della Coppa Davis.

United Cup, prima edizione: il format

Questo nuovo torneo per nazionali è nato in collaborazione tra ATP e WTA, e vedrà dunque la presenza sia di uomini che di donne. Sono 18 le squadre partecipanti, selezionate in base ad alcuni criteri, che sono: le prime 6 in base al miglior giocatore nel ranking ATP, con le altre sei con lo stesso motivo al femminile. Le ultime sei squadre verranno selezionate in base al ranking combinato tra miglior uomo e miglior donna.

Il torneo si giocherà in tre città differenti dell’Australia, ovvero Brisbane, Perth e Sydney. Le squadre saranno divise in sei gironi da tre squadre ciascuno, e ogni città ospiterà due gironi. Di fatto, si svolgeranno tre mini tornei in ogni sede. Alla fine di tutto, si svolgerà una Final Four nella città di Sydney tra le tre vincitrici dei mini tornei più la migliore seconda.

Questo torneo mette in palio un montepremi enorme di ben 15 milioni di dollari, oltre alla possibilità di guadagnare fino a un massimo di 500 punti nel ranking mondiale.

Rispetto alla vecchia Hopman Cup, si giocheranno due partite di singolare maschile e due femminili, con in chiusura un doppio misto, che potrebbe anche perdere un po’ di significato visto che spesso si giocherà a risultato ormai segnato.

United Cup: tutte le squadre, i convocati e i gironi

Di seguito ecco una panoramica totale delle varie nazionali, dei giocatori convocati e della suddivisione in gruppi. A priori sono state escluse Russia e Bielorussia per le note vicende belliche:

-GRUPPO A (PERTH): BELGIO, BULGARIA, GRECIA

BELGIO

-David Goffin, Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Michael Geerts

-Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Magali Kempen, Kirsten Flipkens

BULGARIA

-Grigor Dimitrov, Dimitar Kuzmanov, Adrian Andreev, Alexandar Lazarov

-Viktoriya Tomova, Isabella Shinikova, Gergana Topalova

GRECIA

-Stefanos Tsitsipas, Michail Pervolarakis, Stefanos Sakellaridis, Petros Tsitsipas

-Maria Sakkari, Despina Papamichail, Valentini Grammatikopoulou, Sapfo Sakellaridi

-GRUPPO B (BRISBANE): KAZAKHSTAN, POLONIA, SVIZZERA

KAZAKHSTAN

-Alexander Bublik, Timofey Skatov, Denis Yevseyev, Grigoriy Lomakin

-Yulia Putintseva, Zhibek Kulambayeva, Gozal Ainitdinova

POLONIA

-Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Kacper Zuk, Lukasz Kubot

-Iga Swiatek, Magda Linette, Weronika Falkowska, Alicja Rosolska

SVIZZERA

-Stan Wawrinka, Marc-Andrea Huesler, Dominic Stricker, Alexander Ritschard

-Belina Bencic, Jil Teichmann, Ylena In-Albon, Joanne Zuger

-GRUPPO C (SYDNEY): GERMANIA, REPUBBLICA CECA, STATI UNITI

GERMANIA

-Alexander Zverev, Oscar Otte, Daniel Altmaier, Fabian Fallert

-Laura Siegemund, Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Julia Lohoff

REPUBBLICA CECA

-Jiri Lehecka, Tomas Machac, Dalibor Svrcina

-Petra Kvitova, Marie Bouzkova, Jesika Maleckova

STATI UNITI

-Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Denis Kudla, Hunter Reese

-Jessica Pegula, Madison Keys, Alycia Parks, Desirae Krawczyk

-GRUPPO D (SYDNEY): AUSTRALIA, GRAN BRETAGNA, SPAGNA

AUSTRALIA

-Nick Kyrgios, Alex De Minaur, Jason Kubler, John Peers

-Ajla Tomljanovic, Zoe Hives, Maddison Inglis, Samantha Stosur

GRAN BRETAGNA

-Cameron Norrie, Daniel Evans, Jan Choinski, Jonny O’Mara

-Harriet Dart, Katie Swan, Ranah Stoiber, Ella McDonald

SPAGNA

-Rafael Nadal, Pablo Carreno Busta, Albert Ramos-Vinolas, David Vega Hernandez

-Paula Badosa, Nuria Parrizas Diaz, Jessica Bouzas Maneiro

-GRUPPO E (BRISBANE): BRASILE, ITALIA, NORVEGIA

BRASILE

-Thiago Monteiro, Felipe Meligeni Alves, Matheus Pucinelli de Lameida, Rafael Matos

-Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Carolina Alves, Luisa Stefani

ITALIA

-Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Marco Bortolotti

-Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camilla Rosatello

NORVEGIA

-Casper Ruud, Viktor Durasovic, Andreja Petrovic

-Ulrikke Eikeri, Malene Helgo, Lilly Haseth

-GRUPPO F (PERTH): ARGENTINA, CROAZIA, FRANCIA

ARGENTINA

-Francisco Cerundolo, Federico Coria, Thomas Etcheverry

-Nadia Podoroska, Maria Carle, Paula Ormaechea

CROAZIA

-Borna Coric, Borna Gojo, Matija Pecotic

-Petra Martic, Donna Vekic, Tara Wurth, Petra Marcinko

FRANCIA

-Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino, Manuel Guinard, Edoaurd Roger-Vasselin

-Caroline Garcia, Alizé Cornet, Leolia Jeanjean, Jessica Ponchet

Berrettini pronto a scatenarsi: “Adoro giocare in Australia”

Questi sono, per capirci meglio, i convocati dell’Italia oltre a Berrettini: Lorenzo Musetti, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Andrea Vavassori, Camilla Rosatello, Marco Bortolotti e di Nuria Brancaccio.

Il romano classe 1996 sfrutterà al meglio questa opportunità per prepararsi agli Australian Open. Non è un segreto infatti come, dopo esserci andato vicino nelle ultime due stagioni, l’obiettivo di Berrettini per il 2023 sia vincere uno Slam.

Queste le sue parole riportate da Ubitennis:

“Adoro giocare in Australia. Mi piacciono le condizioni, il pubblico, e tutto questo mi da energia. Ho sempre avuto bei ricordi qui. Spero di acquisire molta fiducia da questo evento per arrivare al meglio agli Australian Open”.

Berrettini torna anche a parlare della finale persa lo scorso anno contro Nole Djokovic a Wimbledon:

“In quel caso mi sono trovato ad affrontare un giocatore di grandissimo livello ed esperienza, mentre io ero al primo atto conclusivo in un Major. Questo comunque è stato utile nel mio caso per acquisire maggiori consapevolezze che sono certo mi torneranno utili anche in questa stagione”.

Il calendario dell’Italia

L’Italia è stata posta all’interno del gruppo E (assieme a Brasile e Norvegia) e dunque se la vedrà in quel di Brisbane, avendo come obiettivo quello di vincere il girone e guadagnarsi l’accesso alla semifinale in uno spareggio con la prima classificata del girone B (una tra Polonia, Svizzera e Kazakistan).

La nostra nazionale esordirà contro la nazionale brasiliana tra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre, mentre il doppio impegno con la Norvegia lo vedremo solamente tra lunedì 2 e martedì 3 gennaio 2023.

Questo il calendario completo degli azzurri, riportato da Eurosport:

Giovedì 29 dicembre: 2 singolari Italia-Brasile (ore 4.00)

Martina TREVISAN vs Beatriz Haddad Maia

Lorenzo MUSETTI vs Felipe Meligeni Alves

Venerdì 30 dicembre: 2 singolari e 1 doppio misto Italia-Brasile (ore 1.00)

Matteo BERRETTINI vs Thiago Monteiro

Lucia BRONZETTI vs Laura Pigossi

Sabato 31 dicembre: 2 singolari Brasile-Norvegia (ore 1.00)

Domenica 1° gennaio: 2 singolari e 1 doppio misto Brasile-Norvegia (ore 1.00)

Lunedì 2 gennaio: 2 singolari Italia-Norvegia (ore 4.00)

Martina TREVISAN vs Ulrikke Eikeri

Lorenzo MUSETTI vs Viktor Durasovic

Martedì 3 gennaio: 2 singolari e 1 doppio misto Italia-Norvegia (ore 1.00)

Matteo BERRETTINI vs Casper Ruud

Lucia BRONZETTI vs Malene Helgo