United Cup, Berrettini coccola la squadra: "Sono orgoglioso"

04-01-2023 17:05

Nonostante il k.o contro la Polonia, l’Italia, in quanto miglior perdente giocherà le semifinali della United Cup.

Matteo Berrettini, oggi vincente, ha parlato in conferenza stampa.

“Sapevamo sarebbe stato un match duro, ma come ha detto Vincenzo (Santopadre, ndr) e come voglio dire io alla mia squadra: sono super orgoglioso di loro.Abbiamo lottato su ogni singolo punto. Personalmente, sono molto felice per la mia prestazione odierna. Dopo non aver giocato per un po’ di tempo, ho vinto tre partite. Ma ancora, non riguarda solo me stesso. Parlo della squadra. Sono molto felice. Penso che nel doppio misto loro siano stati chiaramente più forti di noi, ma ci aspettavamo questa cosa. Iga e Hubi formano una grande squadra; sono probabilmente i migliori in questa competizione. Abbiamo fatto il possibile”.