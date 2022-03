United, Ferdinand: "Van Nistelrooy consigliò CR7 di andare al circo"

05-03-2022 12:51

A BTSports, Rio Ferdinand ha raccontato un aneddoto particolare su Van Nistelrooy e Ronaldo. “CR7? Non è diventato un fenomeno immediatamente, ma aveva un’abilità incredibile e gli piaceva intrattenere il pubblico. Adorava dribblare e per questo veniva spesso rimproverato in allenamento. Mi ricordo una volta, credo sia stato un momento importante per lui, ma all’epoca non la prese bene”.

E’ stato Van Nistelrooy a dare una raddrizzata a Ronaldo: “All’epoca allo United c’era Ruud che era la stella, quello che segnava tutti i gol. Ronaldo aveva il pallone sulla fascia, cercava di dribblare mentre Ruud correva verso il centro dell’aera. Ronaldo non gliela passa e Ruud impazzisce, comincia a urlare ‘dovrebbe andare al circo, non essere in campo a giocare a pallone’ e se ne va dal campo di allenamento. Ronaldo era triste e arrabbiato: ‘perchè mi dice così?'”.

