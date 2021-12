Uno scherzo costa caro a Jean Alesi: arrestato in Francia

21-12-2021 17:36

A volte gli scherzi possono finire male e da oggi, a testimoniarlo, c’è anche Jean Alesi, noto ex pilota di Formula Uno al quale, nella giornata di domenica, i goliardici piani sono decisamente scappati di mano.

Jean Alesi, il motivo dell’arresto

Due giorni fa infatti l’ex portacolori della Ferrari, come poi ha ammesso alla questura, si è recato di sera insieme al figlio e a un suo amico presso la casa del cognato.

Una volta giunto sul posto Alesi ha infilato e fatto scoppiare un grosso petardo nella cornice di una finestra dell’ufficio del cognato causando un’esplosione che non è passata inosservata.

I vicini infatti, attirati dallo scoppio, hanno subito annotato il numero della targa della macchina presente in loco inviandolo alla polizia di Villeneuve-lès-Avignon.

L’intervento delle forze dell’ordine

Questa non ci ha messo molto a risalire al proprietario della macchina (il fratello di Jean, José Alesi) e a procedere con il fermo.

È a questo punto che l’ex Ferrari è uscito allo scoperto recandosi in questura per fare mea culpa e scagionare il fratello, una confessione che ha permesso di capire le sue (apparentemente innocue) intenzioni e che, inevitabilmente, gli è costato l’arresto con l’accusa di “aver danneggiato la proprietà altrui per mezzo di un ordigno esplosivo”.

La goliardia di Alesi

Alla base del gesto di Alesi dunque ci sarebbe solo la volontà di divertirsi alle spalle del cognato il quale però, è bene dirlo, si sta separando proprio da sua sorella.

Jean però avrebbe escluso categoricamente di aver agito per ripicca e con intenzioni punitive, una spiegazione questa che, proprio per la dinamica dell’accaduto e per il coinvolgimento di altre persone, avrebbe convinto la polizia.

Alesi quindi, nonostante i danni causati alla proprietà del cognato, se la caverà in qualche modo come, d’altro canto, se l’è sempre cavata anche in pista dove con uno stile di guida molto spettacolare ha finito per conquistare podi (32 in tutto) e cuori dei tifosi in tre stagioni in Formula Uno.

Ex tra le altre di Tyrrell, Benetton, Sauber, Prost e Jordan, il nome di Alesi è legato indissolubilmente a quello della Ferrari, scuderia per la quale ha corso tra il 1991 e il 1995 finendo per 16 volte tra i primi tre.

