F1, Ferrari: Leclerc positivo al covid, le sue condizioni di salute

16-12-2021 22:21

Il Mondiale 2021 di Formula 1 è finito domenica scorsa, con l’epilogo al cardiopalma infarcito di veleni e polemiche che ha dato il titolo a Max Verstappen a scapito di Lewis Hamilton. Poi ci sono stati i due giorni di test, sempre ad Abu Dhabi, per provare le nuove gomme Pirelli del prossimo anno. Quindi il rompete le righe che tuttavia per Charles Leclerc è coinciso con una brutta notizia al suo rientro in Europa: è risultato positivo al covid. Ad annunciarlo è stata proprio la scuderia di Maranello.

Charles Leclerc positivo al covid, come sta il pilota monegasco

Charles Leclerc è risultato positivo al Covid-19 dopo aver effettuato il tampone al rientro in Europa di rientro da Abu Dhabi dove aveva chiuso la stagione con l’ultima gara e i test. A comunicarlo è stata la Ferrari nella serata di oggi attraverso un tweet sul suo account ufficiale dove ha fatto sapere le condizioni di salute del pilota monegasco.

“Il pilota della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, è risultato positivo al Covid-19. Secondo i protocolli richiesti dalla FIA e dal team, Charles ha eseguito i controlli al suo ritorno da Abu Dhabi. Sta bene, è isolato a casa e ha solo sintomi lievi”.

Leclerc recidivo al covid, quando era stato positivo

Non è la prima volta che Charles Leclerc risulta positivo ai vari test che il pilota monegasco ha effettuato durante la sua attività, nei week end di gara, in questo 2021. Proprio a inizio anno, a gennaio, quindi a motori spenti, Leclerc era risultato positivo una prima volta, sempre con sintomi lievi e riuscendo a guarire rapidamente. Charles è anche vaccinato con doppia dose, in attesa del booster della terza. Passerà l’isolamento nella sua Monaco.

F1, Leclerc contagiato ad Abu Dhabi dopo Mazepin

Leclerc aveva concluso la sua stagione proprio ad Abu Dhabi chiudendo il Gran Premio di Abu Dhabi al 10° posto perdendo così la lotta a tre per il 5° posto nel Mondiale piloti andato a Sainz arrivato sul podio. Martedì poi Leclerc era risalito per l’ultima volta sulla SF21 per partecipare ai test con le nuove gomme Pirelli da 18 pollici.

Proprio ad Abu Dhabi, tra sabato e domenica era risultato positivo al covid Nikita Mazepin. Il pilota russo della Haas non aveva così potuto prendere parte all’ultima gara dell’anno. Andando indietro di qualche settimana era stato Kimi Raikkonen a saltare il doppio impegno a Zandvoort per il Gran Premi d’Olanda e Monza per il Gran Premio d’Italia sostituito da Robert Kubica.

SPORTEVAI