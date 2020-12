Urania corsara anche a Biella

Nella sua terza partita stagionale nel Girone Verde della Serie A2 altro colpaccio esterno dell’Urania Basket Milano, di cui Sport Today è media partner. I Wildcats hanno battuto col punteggio di 82-74 la Pallacanestro Biella, 18 i punti per Langston, 17 per Raivio e Montano, 14 per Benevelli.

E’ la seconda vittoria in trasferta in cinque giorni dopo quella all’overtime con Piacenza per la squadra di Davide Villa che sale così a due vittorie e una sconfitta. Il prossimo impegno è previsto per sabato 19 dicembre alle 18 contro Tortona.

OMNISPORT | 13-12-2020 21:52